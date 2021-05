Door een botsing tussen een auto en een tram in Nieuwegein op de Roerdomplaan zijn zes mensen gewond geraakt. Vier zijn met lichte verwondingen naar een ziekenhuis, twee mensen zijn met lichte verwondingen naar de huisarts, meldt de politie. De tram is door de aanrijding naast het spoor gekomen. Op foto’s is te zien dat een deel van de voorkant van de ontspoorde tram op het perron van de halte Doorslag ligt.