‘Veel mkb-bedrijven hebben coronacrisis goed doorstaan’

Nederlandse mkb-ondernemingen zijn over het algemeen goed door de coronacrisis heen gekomen. Dat stelt accountantsorganisatie SRA die 6600 jaarrekeningen van kleine en middelgrote bedrijven over coronajaar 2020 bekeek. Een deel van de bedrijven presteerde goed, een ander deel maakte een flinke dip mee maar daarna ook een stevig herstel. Ook was er een deel van de bedrijven dat het zwaar had, maar daarbij hebben de steunmaatregelen van de overheid geholpen.