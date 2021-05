„Als het Outbreak Management Team (OMT) zegt dat de scholen weer volledig open kunnen, dan volgen we dat”, zegt de Algemene Onderwijsbond (AOb) in een reactie op het kabinetsbesluit dat de middelbare scholen weer helemaal open kunnen. Wel maakt de organisatie zich zorgen dat er straks mogelijk docenten onbeschermd voor de klas staan in een situatie waarbij er misschien lastig afstand gehouden of slecht geventileerd kan worden.