„Voorspellen is lastig, vooral als het over de toekomst gaat.” Deze dooddoener is in coronatijd wel heel actueel. In de loop van 2020 moesten we steeds onze aannames over de duur van de uitbraak uitstellen. Daarmee werd het maken van voorspellingen als schieten op een bewegend doel. Tijd om de balans op te maken: hoever zaten we ernaast?