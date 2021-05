De mogelijke route waarlangs G. H. (Henk) Kersten jr. vluchtte tijdens het bombardement in 1940: van de Plantageweg (P) naar de Westersingel (W). Later liep het gezin door het verwoeste gebied (het lichtgekleurde vlak) naar de kerk aan de Boezemsingel (B). Ook de Laurenskerk (X) was grotendeels vernield. beeld Gary Swets