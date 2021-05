Fastfoodketen McDonald’s verhoogt het minimumloon van medewerkers in de Verenigde Staten. Daarmee wil de keten niet alleen personeel tevreden houden, maar ook nieuwe medewerkers lokken met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt. De verhoging geldt alleen voor de werknemers in de 650 eigen restaurants. Franchisenemers van de keten gaan zelf over de arbeidsvoorwaarden.