De bonus van 200 tot 240 euro voor zorgpersoneel van het demissionaire kabinet is „pure minachting van verpleegkundigen en verzorgenden”, reageert Michel van Erp van de medische vakbond NU’91. „Hoe kan het kabinet nu nog ooit spreken over waardering voor deze beroepsgroep, als je eerst 500 euro in het vooruitzicht stelt en dat nu opeens meer dan halveert”, vraagt de vakbondsman zich af.