Een bekende theoloog? Nee, dat is hij niet, vindt dr. T. T. J. (Theo) Pleizier, universitair docent aan de PThU in Groningen. Meer zoiets als „wereldberoemd in eigen straat.” Maar zelfs op de pioniersplek in de buurt die hij ’s zondags met zijn gezin bezoekt, weten ze niet dat hij predikant is.