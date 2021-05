Bouwkundige keuringsbedrijven met het keurmerk Vakkundig Gekeurd passen hun algemene voorwaarden aan die afwijken van de voorschriften die zijn opgesteld samen met de Consumentenbond. Dat is ten nadele van de huizenkoper, blijkt uit onderzoek van advocatenkantoor Blenheim in opdracht van het consumentenprogramma Kassa. De organisatie achter het keurmerk erkent dat leden ongewenste aanpassingen in de voorwaarden doorvoeren.