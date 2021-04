Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) gaat in gesprek met OM-baas Gerrit van der Burg over het contact tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Aanleiding is een artikel in NRC, waarin de krant schrijft dat het OM niet te spreken is over pogingen van de NCTV om invloed uit te oefenen op strafzaken. Tegen NRC noemt een OM-woordvoerder het ongepast.