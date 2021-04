Het aantal jaren onderwijs dat iemand heeft gevolgd is niet van invloed op de snelheid waarmee diens hersenen verouderen, schrijft een groep internationale onderzoekers, onder wie professor neurologie Rogier Kievit van het Radboudumc in Nijmegen. De bevindingen zijn opmerkelijk, omdat volgens de onderzoekers in het algemeen wordt aangenomen dat meer onderwijs het tempo van veroudering van de hersenen vertraagt.