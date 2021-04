Verplicht reserveren, zoveel mogelijk blijven zitten, contactloos betalen, binnen plassen met een mondkapje op. Dat zijn enkele van de voorwaarden waaronder de terrassen woensdagmiddag weer open mogen. Per buitenterras geldt een maximum van vijftig mensen, zo staat op rijksoverheid.nl. Entertainment op of rond het terras is uit den boze, evenals het vieren van bruiloften en feesten.