De advocaat van de in de VS gedetineerde Jaitsen Singh spant een kort geding aan tegen de Nederlandse staat. De 76-jarige Singh zit al 37 jaar vast in een Amerikaanse cel. Zijn advocaat Rachel Imamkhan eist maandag bij de rechtbank in Den Haag dat demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) de procedure opstart om hem over te laten plaatsen, zodat hij in Nederland zijn straf kan uitzitten.