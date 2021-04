Verschillende acties tegen dierproeven

Op verschillende plaatsen wordt zaterdag, op Wereldproefdierendag, gedemonstreerd tegen dierproeven. In Rijswijk (Zuid-Holland) zijn activisten onder het motto Diervriendelijk Nederland samengekomen bij het Biomedical Primate Research Center (BPRC), het grootste proefdiercentrum van Europa. Ze leggen bloemen neer bij wat ze noemen de ‘Apenhel’. In het BPRC wordt onderzoek gedaan door middel van proeven op honderden apen - het precieze aantal is niet bekend.