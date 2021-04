In de afgelopen twee weken zijn vijf mensen aangehouden voor het verhandelen van gevaarlijke glazen strooipotjes met kruiden en specerijen van het merk Verstegen. De potjes, waar stukjes glas kunnen afbreken aan de bovenrand, waren al uit de handel gehaald. Een bedrijf in Zeewolde zou de bewuste partij kruidenpotjes vernietigen. Maar zonder dat de producent het wist, is deze partij toch op de markt gebracht.