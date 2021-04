Remkes grijpt in en blokkeert uitbreiding tuin omstreden Vrehen

Waarnemend gouverneur Johan Remkes (VVD) van Limburg heeft een stokje gestoken voor een uitbreiding van de tuin van de omstreden voormalige CDA-gedeputeerde Herman Vrehen. In een brief aan de Limburgse Staten schrijft Remkes dat „hangende de onderzoeken naar de handelswijze van de heer Vrehen in bredere zin er geen onomkeerbare besluiten zullen worden genomen voor zover het de verkoop van gronden aan particulieren betreft”.