Schoonzoon Paul G. van motorclub No Surrender-oprichter Klaas Otto is donderdag door de rechtbank in Breda vrijgesproken van betrokkenheid bij een drugslab in het Belgische Hechtel-Eksel. In dat lab stierven in januari 2019 drie jonge mannen van 22, 23 en 25 uit Eindhoven en Valkenswaard door een koolmonoxidevergiftiging.