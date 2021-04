Groningse onderzoekers identificeren schrijvers Dode Zee-rollen

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen hebben een succesvolle manier gevonden om de verschillende schrijvers van de Dode Zee-rollen te identificeren. De beroemde boekrollen bevatten onder meer de oudste manuscripten van de Hebreeuwse Bijbel (voor joden de Tenach en voor christenen het Oude Testament). Ze werden in de jaren veertig en vijftig van de vorige eeuw gevonden in grotten aan de Dode Zee. Met behulp van kunstmatige intelligentie is het wetenschappers nu onder meer gelukt om aan te tonen dat een van de rollen door twee verschillende auteurs is opgesteld, die er een vergelijkbare schrijfstijl op nahielden.