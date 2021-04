Ondernemers blij met ‘eerste stap’ kabinet, maar hoopten op meer

Het Nederlandse bedrijfsleven is blij dat het kabinet eindelijk ruimte ziet voor wat versoepelingen van de coronamaatregelen. Daarmee gloort er voor ondernemers in de horeca en detailhandel weer wat licht aan het einde van de tunnel. „Hier hebben we lang voor gepleit en ondernemers hebben eerder al bewezen dat ze met hun protocollen veilig en verantwoord open kunnen”, zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland.