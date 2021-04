„Duizenden asielkinderen vermist in Europa”

Zeker 18.000 asielkinderen zijn de afgelopen drie jaar vermist geraakt na aankomst in Europa. Dat meldt onderzoeksprogramma Argos die dat baseert op data die Lost in Europe heeft opgevraagd bij alle Europese lidstaten. Argos is initiatiefnemer van Lost in Europe. Om hoeveel kinderen het precies gaat is niet te zeggen, want geen enkel land heeft de administratie op orde, zo stelt Argos. Gemiddeld gaat het om 17 vermiste asielkinderen per dag. In Nederland verdwijnt gemiddeld bijna elke dag een kind uit de asielopvang, aldus Argos.