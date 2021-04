Het Haagse miniatuurstadje Madurodam is zaterdag een van de attracties die onder bepaalde voorwaarden open mogen zijn voor het publiek. „Het is een prachtige dag. Het weer werkt enorm mee en we hebben vandaag 1100 á 1200 gasten, 75 procent van wat is toegestaan”, aldus directeur Sander Gielen. Maar dat vrijwel alle coronatestlocaties in Den Haag en omgeving vol zitten, helpt volgens hem niet.