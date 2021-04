Ooit ontstaan om orkestrale werken geschikt te maken voor uitvoering thuis (Bach met Vivaldi natuurlijk, maar ook Schönberg met Reger en Mahler), is de transcriptie nu een doel in zichzelf geworden. Lennart Morée (1988), naast pianist ook organist, speelde een cd vol met eigen transcripties in Bolsward, op het Hinszorgel uit 1781.