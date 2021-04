Te veel dioxine in vlees van grazers rond Lauwersmeer

In het vlees van grote grazers die rond het Lauwersmeer lopen is te veel dioxine aangetroffen. Dat is vastgesteld na een onderzoek dat gebiedsbeheerder Staatsbosbeheer heeft laten doen naar het dioxinegehalte in het vlees. Daartoe is besloten nadat vorige zomer was gebleken dat er in het vlees van grazers in andere natuurgebieden in Nederland te veel dioxine zat. Er is volgens Staatsbosbeheer geen vlees verkocht van Lauwersmeervee met te veel schadelijke stoffen.