Artis is weer open na vijf maanden dicht te zijn geweest vanwege de coronamaatregelen. De Amsterdamse dierentuin doet mee aan Testen voor toegang waarbij mensen op vertoon van een negatieve coronatest naar binnen mogen. „Mensen zijn heel blij om er weer te zijn. Het is prettig rustig in het park, en het zonnige weer werkt ook goed mee”, zegt een woordvoerder.