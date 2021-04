Vergeefse poging verdachte moord Milica van Doorn zaak te stoppen

De 50-jarige Hüseyin A., veroordeeld voor de moord op de 19-jarige Zaanse Milica van Doorn, heeft donderdag een vergeefse poging gedaan zijn zaak in hoger beroep voortijdig te laten eindigen. Het gerechtshof in Amsterdam wees zijn verzoek daartoe af, onder meer met het oog op de belangen van de nabestaanden. Zij hebben uitdrukkelijk laten weten dat zij willen dat de zaak wordt doorgezet. Ook de waarheidsvinding vindt het hof een zwaarwegend belang om de zaak in appel door te laten gaan.