Hij begon in 2013 in een loodsje met twintig via Marktplaats opgekochte trapliften. Nu staat Erik Smienk (33) uit Nunspeet aan het roer van een bedrijf dat een vijfde deel van de particuliere markt in handen heeft. „De aanschaf van een gebruikte traplift moet net zo normaal worden als van een tweedehandsauto.”