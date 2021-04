Alle werknemers van het bedrijf Wind Creek Aruba krijgen een bonus van 300 Amerikaanse dollar (omgerekend ruim 250 euro) als ze zich twee keer laten vaccineren tegen het coronavirus. Wind Creek is eigenaar van Renaissance hotels op Aruba en Curaçao, verschillende casino’s en Starbucks. In totaal komen 750 werknemers op Aruba in aanmerking voor de bonus, meldt de nieuwssite www.24ora.com.