Moslims beginnen aan tweede ramadan in coronatijd

Voor bijna 1 miljoen moslims in Nederland begint dinsdag de vastenmaand ramadan. Het is de tweede ramadan tijdens de coronapandemie. Normaal gesproken is het een tijd waarin gelovige moslims samen veel bidden en na zonsondergang bij elkaar komen om het vasten te breken. Door het coronavirus kan dat niet: er is maar beperkte ruimte in moskeeën, de gezamenlijke iftarmaaltijden zijn afgelast en door de avondklok kunnen moslims elkaar niet buiten ontmoeten.