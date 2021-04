Achter gesloten deuren behandelt de rechtbank in Arnhem dinsdag en woensdag de strafzaken van vijf jongeren die worden verdacht van de fatale mishandeling van een 73-jarige man eind oktober vorig jaar. De Arnhemmer was door de jongens verleid tot een seksafspraak en werd vervolgens mishandeld. Hij overleed enkele uren na de uit de hand gelopen ‘pedojacht’ in de Spijkerstraat.