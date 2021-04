Het Openbaar Ministerie heeft maandag werkstraffen en voorwaardelijke jeugddetentie geëist tegen twee minderjarige jongens uit Arnhem en Velp. De twee zouden in oktober vorig jaar betrokken zijn geweest bij zogenoemde ‘pedohuntzaken’ in Arnhem. In die maand waren er tien van zulke voorvallen in de stad. Bij de laatste pedohuntzaak werd een 73-jarige Arnhemmer op straat zo zwaar mishandeld dat hij aan de gevolgen daarvan overleed.