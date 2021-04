Een bedrijf uit Oss krijgt van de rechtbank een geldboete omdat het verantwoordelijk is voor de dood van een werknemer die in 2017 om het leven kwam tijdens laswerk aan een jacht. Volgens de rechtbank is hij overleden door zuurstoftekort en was er geen goede ventilatie in de krappe ruimte waar het bedrijf ten onrechte geen veiligheidsmaatregelen had getroffen.