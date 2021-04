De politie toont volgende week maandag en dinsdag camerabeelden in de zaak van het afsteken van zwaar, illegaal vuurwerk en brandstichting bij de woning van een wijkagent medio december in het Brabantse Best. De beelden komen maandag aan bod in het regionale opsporingsprogramma Bureau Brabant, en dinsdag in het landelijke televisieprogramma Opsporing Verzocht.