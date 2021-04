Prins Philip gerespecteerd, stug en 75 jaar steunpilaar Elizabeth

De Britse prins Philip werd in het Verenigd Koninkrijk enorm gewaardeerd om zijn toewijding aan de publieke zaak. Ook was hij door dik en dun steunpilaar voor zijn vrouw, koningin Elizabeth II. Maar de prins stond ook bekend als een hork, die mensen met ondoordachte uitspraken diep kon kwetsen en zijn eigen familie rondcommandeerde. De hertog van Edinburgh zag zichzelf meer als een pragmatisch mens en voelde zich onbegrepen. „Omdat ik de zaken niet zie zoals een romanticus, ben ik ongevoelig”, klaagde hij eens in een interview.