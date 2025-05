India sluit tientallen vliegvelden tot 15 mei

Eerder sloot Pakistan zijn luchtruim voor al het vliegverkeer, vooralsnog tot zaterdag 12.00 uur ’s middags lokale tijd.

Het recentelijk opgelaaide geweld tussen de twee kernmachten escaleerde in de nacht van vrijdag op zaterdag. India viel volgens Pakistan drie militaire bases aan, waarop Pakistan een luchtaanval uitvoerde op verschillende militaire locaties van India, waaronder een raketopslag in Beas in de staat Punjab.