G7 maant India en Pakistan tot kalmte

In een door Canada uitgegeven verklaring veroordeelden de ministers van Buitenlandse Zaken van Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, de VS, het VK en de Europese Unie een dodelijke aanval op toeristen in Indiaas Kasjmir op 22 april. Die aanslag, waarbij meer dan dertig doden vielen, zette de verhouding tussen de landen op scherp. India beschuldigt Pakistan van betrokkenheid. Islamabad ontkent dit.

De G7 spoort India en Pakistan, die al decennia strijd voeren om de regio Kasjmir, in de verklaring aan „een directe dialoog aan te gaan om tot een vreedzame oplossing te komen”.