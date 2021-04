Een petitie voor compensatie van collegegeld is sinds eind februari 5000 keer ondertekend. Die petitie is een initiatief van de actiegroep Compenseer Collegegeld NU!. Die groep vindt dat studenten geld moeten terugkrijgen voor het lesgeld dat ze hebben betaald voor 2020-2021. De kwaliteit van het onderwijs is volgens hen sterk gedaald door de coronamaatregelen.