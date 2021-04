Kamervoorzitter Khadija Arib ontvangt dinsdagochtend opnieuw de fractievoorzitters van partijen in de Tweede Kamer. Zij komen bij elkaar om 11.00 uur in de Rooksalon in het Tweede Kamergebouw om te praten over het profiel van de informateur, die zich buigt over het vormen van een regeringscoalitie.