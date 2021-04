Maar eerst ving ik een monster van auteur Tjibbe Veldkamp en illustrator Kees de Boer is uitgeroepen tot Prentenboek van het Jaar 2022. Dat betekent dat tijdens het jaarlijkse Nationaal Voorleesontbijt bekende en onbekende Nederlanders voorlezen uit dit boek in de kinderopvang, op scholen, in bibliotheken en boekhandels.