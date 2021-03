VVD, GroenLinks, PvdA en Arnhem Centraal vormen de nieuwe coalitie in de Gelderse hoofdstad. Het Arnhemse college viel begin deze maand uit elkaar nadat VVD, GroenLinks en PvdA voor de tweede keer in deze collegeperiode het vertrouwen in D66 opzegden, omdat die partij alleen aan zichzelf zou denken. Met toon en inhoud zit het in de nieuwe coalitie wel goed, aldus de fractievoorzitters donderdagmorgen.