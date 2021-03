Bij chemiebedrijf Nouryon Poly Chemicals aan de Welplaatweg in het Botlekgebied bij Rotterdam is vrijdagavond chloor vrijgekomen, meldt de veiligheidsregio. Ambulancepersoneel heeft negen personen gecontroleerd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis te worden vervoerd, zegt een woordvoerder. Volgens hem is de stof hoogstwaarschijnlijk niet buiten het fabrieksterrein gekomen en is het incident van korte duur geweest.