VVD grootste in Gelderse Rozendaal, gevolgd door D66

In de Gelderse gemeente Rozendaal is het meest gestemd op de VVD. De partij van Mark Rutte kreeg er 36,6 procent van de stemmen. D66 werd daar de tweede partij met 22,8 procent van de stemmen. De opkomst in de Gelderse gemeente was met 95,9 procent hoog. De opkomst bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer komt landelijk volgens een aangepaste exitpoll van Ipsos in opdracht van de NOS uit op 82,6 procent.