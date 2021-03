Voorarrest van vijf verdachten uit netwerk Piet S. geschorst

De rechtbank in Den Haag heeft het voorarrest geschorst van vijf verdachten uit het vermeende drugsnetwerk van Piet S., alias Dikke Piet. Een van de mannen die na zes maanden op vrije voeten komt is zijn zoon Freddy S. (43) uit Den Haag. Hij mag het megaproces in vrijheid afwachten. Van vijf overige verdachten, onder wie achterneef Simon S., is het voorarrest verlengd. Dit besliste de rechtbank dinsdagavond na een reeks van elf inleidende zittingen verspreid over twee dagen.