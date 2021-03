Klaver: zorgen over donaties van tonnen in Nederlandse politiek

Jesse Klaver baalt niet dat zijn partij GroenLinks, anders dan D66 en Partij voor de Dieren, geen tonnen heeft ontvangen van techondernemer en miljardair Steven Schuurman. Wel maakt de GroenLinks-leider zich grote zorgen over „dit soort bedragen in de politiek”. Hij vreest dat sommige mensen, organisaties of bedrijven met gigantische donaties invloed proberen te kopen bij partijen.