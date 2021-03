Advocaten proces-Taghi: bestuderen bewijs ondoenlijk

Advocaten in het liquidatieproces Marengo hebben zich vrijdag uitvoerig beklaagd over de manier waarop zij een deel van het dossier moeten bestuderen. Dat deel bestaat uit bijna een miljoen zogeheten PGP-berichten, waaruit het Openbaar Ministerie een fors deel van het bewijs put. De raadslieden lichtten hun klachten toe tijdens de laatste voorbereidende zitting in het proces, in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp.