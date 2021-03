Regio Heerlen hard getroffen door herziening gemeentefonds

De zeven Limburgse Parkstadgemeenten vinden dat ze onevenredig hard getroffen worden door de herziening van de verdeling van het gemeentefonds. Dat schrijven Heerlen, Kerkrade, Voerendaal, Brunssum, Landgraaf, Simpelveld en Beekdaelen vrijdag in een gezamenlijke brief aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken. De regio wil net zo behandeld worden als vergelijkbare krimpregio’s in Groningen en Friesland.