Privacywaakhond bezorgd om hoge aantal klachten, enorme wachtrij

Het aantal privacyklachten dat de Autoriteit Persoonsgegevens vorig jaar ontving, is net als een jaar eerder uitgekomen op een zorgelijk hoog niveau. Dat stelt de privacywaakhond vrijdag in een persbericht. „De wachtrij is inmiddels onwaarschijnlijk hoog opgelopen. Er zijn nog 9800 wachtenden voor u”, aldus AP-voorzitter Aleid Wolfsen.