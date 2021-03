Einde ov-chipkaart nabij: inchecken met smartphone of bankpas

Het einde van de OV-chipkaart is nabij. Dat zegt Gerbrant Corbee, woordvoerder van chipkaartuitgever Translink in De Telegraaf. Het bedrijf kondigt aan dat vanaf volgend jaar reizen met betaalpas en smartphone, met de naam OVpay, ingevoerd gaat worden. In- en uitchecken met de ov-chipkaart kan nog tot eind 2022.