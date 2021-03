‘Actie nodig voor toenemende onveiligheid in het verkeer’

De stijgende trend in het aantal verkeersongevallen vraagt om politieke actie. Volgens de prognoses zou er in 2030 sprake kunnen zijn van 30.000 verkeersgewonden per jaar, en tussen de 470 en 580 verkeersdoden. Dat waren er in 2019 respectievelijk 21.400 en 661. Politici moeten veel meer aandacht hebben voor verkeersveiligheid. Dat stelt Veilig Verkeer Nederland (VVN), in aanloop naar de verkiezingen.