Een megapriktent van de GGD Gelderland-Zuid in Malden bij Nijmegen is op de dag van de opening alweer gesloten. Reden is dat de GGD de veiligheid van medewerkers en mensen die een vaccinatie komen halen niet kan garanderen vanwege de harde wind. Er worden nieuwe prikafspraken gemaakt. Medewerkers van de GGD vangen bij de tent bezoekers op die tevergeefs naar Malden zijn gereden.