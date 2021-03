‘Lagere maximumsnelheid in woonwijk, dan wel weg aanpassen’

De BILT (ANP) - Bijna de helft van de gemeenten in Nederland wil de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom op nog meer plekken terugbrengen naar 30 kilometer per uur. Maar dan moet er wel veel veranderen aan de inrichting van de wegen. Anders levert een snelheidsverlaging weinig op voor de verkeersveiligheid. Dat stelt ingenieursadviesbureau Sweco na een onderzoek in samenwerking met Binnenlands Bestuur, een vakblad voor ambtenaren en bestuurders.